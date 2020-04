Использование модуля Keenetic Plus DECT для реализации беспроводной телефонной станции DECT (для версий NDMS 2.11 и более ранних)

NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в разделе "Телефонная станция".

Как настроить интернет-центр для использования дополнительного USB-модуля Keenetic Plus DECT, реализующего беспроводную телефонную станцию DECT?



В ОС NDMS V2.06.А7 была реализована поддержка аппаратного USB-модуля Keenetic Plus DECT.

USB-модуль Keenetic Plus DECT дополнит ваш интернет-центр функциями беспроводной телефонной станции DECT. Подключите к Keenetic Plus DECT несколько трубок и немедленно отвечайте на звонок независимо от того, где вы находитесь – в гостиной, на кухне или в спальне. В отличие от обычной DECT-базы с несколькими трубками, Keenetic Plus DECT позволяет вести до четырех параллельных разговоров по одному телефонному номеру, не дожидаясь, пока кто-нибудь освободит линию. Можно не волноваться, что вам дозвонятся и, наоборот, у вас будет возможность совершить звонок, если есть хотя бы одна свободная трубка.







Модуль Keenetic Plus DECT не требует внешнего питания, он подключается к USB-порту интернет-центра, управляется его операционной системой и реализует функциональность не просто VoIP-адаптера, а даже микро-АТС (позволяет вести до четырех параллельных разговоров одновременно через шесть зарегистрированных трубок DECT GAP).



Интернет-центр Keenetic с модулем Keenetic Plus DECT является оптимальным решением для подключения удаленных офисов и торговых точек, обеспечивая одновременно доступ в Интернет, корпоративную сеть (VPN/IPSec) и телефонию. Гибкая настройка правил маршрутизации входящих и исходящих вызовов между восемью телефонными линиями SIP и шестью трубками DECT позволяет реализовать различные сценарии обработки звонков.



Это список трубок, проверенных нашими сотрудниками в лабораторных условиях, поэтому он может быть шире, главное, чтобы трубка работала по стандарту DECT/GAP. Список совместимых DECT-трубок представлен в статье: « Какие DECT-трубки можно использовать совместно с телефонной станцией Keenetic Plus DECT? Это список трубок, проверенных нашими сотрудниками в лабораторных условиях, поэтому он может быть шире, главное, чтобы трубка работала по стандарту DECT/GAP.

Беспроводная телефонная станция DECT. Дополнительную информацию по обновлению компонентов, вы можете найти в статье Для работы с USB-модулем необходимо установить компонент микропрограммы. Дополнительную информацию по обновлению компонентов, вы можете найти в статье «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»

После установки указанного компонента и подключения модуля в USB-порт интернет-центра, он должен отобразиться в меню веб-интерфейса Системный монитор в разделе USB-устройства.

Для настройки необходимо перейти в меню Телефонная станция > DECT-база.

Чтобы добавить новую трубку зайдите в меню Телефонная станция > DECT-трубки.

Нажмите кнопку Добавить трубку.

Появится окно Регистрация DECT-трубки. Нажмите кнопку Регистрация и в настройках самой трубки запустите поиск базы. Когда трубка найдет базу, запросит PIN-код (по умолчанию 0000). После ввода PIN-кода интернет-центр должен сообщить, что трубка успешно подключена (регистрация прошла успешно).

Нажмите Далее. Откроется меню с настройками, где вы указать Название конкретной трубки для упрощения идентификации.

Также можно из этого меню найти трубку. При нажатии на кнопку Поиск трубки она должна зазвонить.

Далее нужно на вкладке Телефонная станция > Телефонные линии настроить подключение к SIP-провайдеру. В нашем примере рассмотрим настройки подключения к оператору SIPNET. В указанном меню нажмите кнопку Добавить линию, пропишите настройки и нажмите Применить.

Если настройки произведены верно, статус созданной линии станет Подключена.

Вернитесь в настройки Телефонная станция > DECT-трубки и щелкните по записи подключенной трубки.

Здесь для каждой трубки можно задать разрешение на прием входящих звонков и на совершение исходящих для всех настроенных SIP-аккаунтов. В нашем случае для трубки разрешены оба направления. Также существует возможность настроить Правило набора для каждой линии (настройка производится при указании параметров SIP-аккаунта).

Например, мы можем сделать правило 89xxxxxxxx, которое будет разрешать исходящие звонки только на мобильные номера. Все остальные номера, которые не будут удовлетворять правилу, будут отброшены. В этом случае настройки для конкретной трубки будут выглядеть следующим образом:

Теперь можно для тестирования набрать какой-нибудь мобильный номер. На вкладке Журнал звонков должен будет отобразиться исходящий звонок.

Теперь мы наберем номер, не удовлетворяющий правилу набора, например, московский городской (8495xxxxxxx). В журнале звонков он отразится со статусом Отклонён правилом набора номера.

Дополнительную информацию по настройке и описание веб-конфигуратора USB-модуля Keenetic Plus DECT можно найти в статье: «Телефонная станция Keenetic Plus DECT»

KB-4869